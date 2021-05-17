İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'nın yaylalarına bahar geldi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi yaylaları, baharın gelmesiyle birlikte yemyeşil bir renge büründü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi yaylaları, baharın gelmesiyle birlikte yemyeşil bir renge büründü.


Ankara'nın en kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam'da yaylalara bahar geldi. Baharın gelmesi ile birlikte Işık Dağı'nda bulunan Karagöl ve çevresi yeşilin her türlü tonuna bürünürken, Salın Yaylası ise muhteşem doğası ile hayran bıraktı. Yaylada otlayan inekler ve koyunlar ile akarsuların oluşturduğu dere yatakları görsel şölen sundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.