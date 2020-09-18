İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankaraspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Ankaraspor, şut çalışması yaptı.


Başkent derbisinde, pazar günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Ankaraspor, bu maçın hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ali Güneş nezaretindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Hafif adale ağrıları bulunan Eric Ayuk, Tamer Aşık ve kaleci Bayram Kılıç tedbir amaçlı takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.


Mavi-beyazlılar antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonda sprint çalışması yapan oyuncular, yarı sahada oyuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde 4 kaleden kurulu alanda maç yapan mavi-beyazlı ekip, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.