Ankaraspor - Keçiörengücü mücadelesine kar molası

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçına yoğun kar yağışı sebebiyle futbolcuların kramponlarını değiştirmesi için ara verildi. Futbolcular karlı zemine uygun kramponlarını giyerken sahanın zemini ise saha görevlileri tarafından temizlendi. İlk yarının bitmesinin ardından saha çizgileri boyanarak belirgin hale getirildi. Yoğun kar yağışından saha görevlileri de nasibini aldı.