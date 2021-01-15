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Ankaraspor'dan transfer atağı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Ankaraspor yaptığı 4 transferi duyurdu. Yeni transferler arasında Real Madrid'de yetişmiş kaleci de bulunuyor.


Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Ankaraspor, yaptığı dört takviye ile transfer dönemine hızlı girdi. Mavi-beyazlı ekip; Real Madrid altyapısında yetişen ve sonrasında Middlesbrough ile Dinamo Bükreş formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile Moldova Sheriff takımı forması giyen Zimbabve milli takım oyuncusu 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alec Mudimu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent ekibi, Menemen Spor'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki Sikiru Olatunbosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık; son olarak Adanaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile ise sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.


Kulübün başarısı için nokta transferlerde bulunduklarını ifade eden Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, “Sezonun ilk yarısını beklentilerimiz dışında tamamladık. O yüzden sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamamak adına takviye yapmamız gereken bölgelere transferlerimizi yaptık ve transfer çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. İnşallah yaptığımız transferlerden yeterince faydalanır, Allah'ın izniyle üst sıralardaki yerimizi alırız” şeklinde konuştu.

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