Ankaray vagonlarında koltuk düzenlemesi için vatandaşa anket çağrısı

Dikimevi-AŞTİ arasında hizmet veren Ankaray'da her gün 100 bin üzerinde yolcu taşınırken, yolcuların daha konforlu ve ferah bir ortamda seyahat edebilmesi amacıyla sıralı koltuk düzenlemesine geçilmesi planlanıyor. Başkentlilerin, fikir ve önerilerini almak için anket formu düzenleyen EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı ile internet sayfası üzerinden “Ankaray'daki koltuklarımız sizce nasıl olsun?” sorusunu yöneltiyor.

“Yolcu kapasitesi artacak”

EGO yetkilileri, sıralı koltuk düzeninin yolcu yoğunluğunda homojen bir dağılım göstereceğine, bunun da birçok avantajı olacağına vurgu yaparak, şu bilgileri verdiler: “Yeni sıralı koltuk düzenlemesi sayesinde her bir vagon dizisindeki yolcu kapasitesi 240'dan 270'e çıkacak. Vagon içi daha ferah bir hale gelecek. Özellikle kapı bölgelerinde oluşan yığılmaların önüne geçilecek. AŞTİ'ye giden veya gelen bavulu olan yolcuların trenlere inip binmeleri daha kolay olacak. Yine bavulu ile seyahat eden yolcular kapı kenarlarında bulunan alanlara bavullarını koyma imkanı bulacak. Kapı bölgelerinde genişleme neticesinde engelli yolcuların (özellikle tekerlekli sandalye ile seyahat edenler) araçlarımıza iniş-binişleri sırasında daha rahat hareket edebilmelerinin önü açılacak.”

Test için özel vagon

Anket sonucuna göre vagonlardaki mevcut koltukların sıralı koltuklarla değiştirilmeden önce yolcuların gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında mevcut ikili koltuk düzeni, diğer yarısında ise yeni sıralı koltuk düzeni oluşturuldu. Vatandaşların hem görerek hem de yeni dizaynı günlük olarak kullanarak karar vermelerine de olanak sağlandı.