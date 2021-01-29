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Ankara'ya getirilen ikinci parti aşılar aşı ve ilaç deposuna sevk edildi

Ankara’ya getirilen ikinci parti korona virüs aşıları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Akyurt’taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü.

Ankara'ya getirilen ikinci parti korona virüs aşıları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü.


Çin'den sipariş edilen korona virüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Pekin'den uçakla İstanbul'a getirilmişti. Aşıların bir kısmı da Ankara'ya getirilmişti. Esenboğa Havalimanı'nda getirilen aşılar, araçlara yüklenerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü. Aşıların taşınmasında 2 tır, 3 kamyon ve 3 tane de kamyonet kullanıldı. Aşıların Halk Sağlığı Merkezi'nde incelenerek buradan Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılması bekleniyor.

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