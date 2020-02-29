Ankara'ya şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehadet haberi ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehadet haberi, annesi Kezban Erdemir'in Ankara Sincan'daki evine ulaştı. Anneye haberi askeri yetkililer verdi. Daha sonra, şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Mehmet Çankaya'nın ise Denizli'de ikamet ettiği öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni yapılacağı öğrenildi.

Şehidin anne evinin bulunduğu Atatürk Mahallesi'nin muhtarı İrfan Dalgan ise şehidi yakinen tanıdığını belirterek, “Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar hükümetimizin, devletimizin, milletimizin yanındayız. Bu vatanın bir tek çakıl taşını bile vermeyeceğiz. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.