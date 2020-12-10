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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Anar’ın şehadet haberi Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehadet haberi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı.



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olurken 6 asker de yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın, Ankara'daki baba evine, şehit haberi jandarma yetkilileri tarafından verildi. Şehadet haberini alan baba Adem Anar ile şehidin annesi Sariye Anar, gözyaşlarına boğulurken komşuları tarafından apartman Türk bayrakları ile donatıldı.



28 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Anar'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi öğlen vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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