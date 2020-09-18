ANKARAY'da güvenlik ve konfor çalışması

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, ANKARAY bünyesindeki hat ve depo sahalarında bulunan toplam 17 kilometrelik ray üzerinde taşlama çalışması başlattı.

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi ekipleri tarafından ANKARAY işletmesi bünyesinde bulunan hat ve depo sahalarında bulunan toplam 17 kilometrelik raylarda taşlama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması için trenlerin son seferlerini tamamlamalarının ardından 02.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında başlanan çalışmalar sonucunda 17 kilometrelik hattın 9 kilometresindeki çalışmalar tamamlandı. 90 gün içerisinde tamamlanması amaçlanan taşlama çalışmaları kapsamında tren içi ve dışı gürültüyü azaltarak daha konforlu bir ulaşım sağlamak, raylarda bulunan kılcal çatlaklar ve ezilmeler giderilerek daha güvenli bir ulaşım sağlamak, rayların ömrünü uzatmak, tren bakım masraflarını azaltmak, her yıl düzenli olarak değiştirilen tren tekerlek ömürlerinin uzatılması ve bundan doğacak masrafın azaltılması ile araçların tükettiği enerjide tasarrufa gidilmesi amaçlanıyor.