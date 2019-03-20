Ankara'yı marka şehir yapacak tema park açıldı

Dünyanın gözünün çevrildiği ve Ankara'yı marka şehir yapacak, turizmine katkı sağlayacak eski adıyla Ankapark, yeni adıyla ‘Wonderland Eurasia', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 300 metrekarelik alana kurulu ve bünyesinde 2 bin 117 eğlence ünitesinin yer aldığı Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkının 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi. Ailelere ve turistlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşletmecilerle de anlaştık. Ankapark ücretsiz olarak 31 Mart akşamına kadar hizmetinizde olacak. Çocuklarınızla beraber parkımızı ücretsiz olarak gezebileceksiniz” dedi.

Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon turisti ağırlaması beklenen Wonderland Eurasia'nın Başkent'e büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tema park bir gurur sembolüdür. 1 milyar 396 milyon lirayı bulan maliyeti ile birlikte belediyemiz yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir. Şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Ankara'nın marka değerini daha da artıracağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin ise, “Ankara gerçekten bir marka değere kavuşuyor. Başta Belediye Başkanımız Sayın Tuna ve ekibi olmak üzere önceki belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Ankara bundan sonra çok daha güzelleri ile büyük hizmetlerle karşılaşacak. Bugün hizmete geçecek bu eser Başkent turizmine, tanınırlığına da büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da, tema parkın yapımında sunduğu katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, “Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Bu önemli tesisin kafe ve turistik eşya satışı yapan birçok tesisle birlikte 29 yıllığına kiraya verilebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyordu. Bu kanunun çıkması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek ve katkıları oldu. Şayet bu kanun düzenlemesi yapılmamış olsaydı burada kafe ve restoranlar ile turistik eşya satışı mümkün olmayacaktı. 10 yıllık işletme süresi bu yüzden yetersiz oluyordu. Bu çok önemli kanuni düzenleme ile işletmeye 29 yıllığına kiraya verildi. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız sayesinde bu önemli yatırımı hizmete almış oluyoruz. Bu önemli yatırımın Ankaramızın turizmine, ticaretine, ekonomisine büyük katkılar getireceğine de inanıyorum.”

Özhaseki'den Başkan Tuna'ya ve Gökçek'e teşekkür

İnsanlara iş alanları açacak tesislerin önemine dikkat çeken Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Wonderland Eurasia'nın bunlardan biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna ve bir önceki Başkanımız Melih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da her yerde izi var, Ankara'nın her köşesinde emeği var. Allah razı olsun diyoruz. Kendi dönemine ait zaman diliminde Mustafa Tuna başkanımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Şimdi sıra bu fakir kardeşinizde. Göreve hazırız. Dersimize çalıştık.”

Törene katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise bu projenin yapımı sırasında bazı sivil toplum kuruluşları ile ana muhalefet partisinin sayısız davalar açarak büyük engeller çıkardığını ifade ederek, en büyük hayali olan Ankapark'ın hizmete giriyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gökçek, Ankapark'ın Paris ve Hong-Kong'taki tema parktan daha ucuza mal edildiğine dikkat çekerek, “Dünyanın en büyük ve en ucuz parkı Ankapark'tır, bu yüzden hayatımın en mutlu günü bugündür” dedi.

Başkent eğlence çağı ile tanışıyor

Wonderland Eurasia ile yeni bir eğlence çağının başlayacağı Ankara'da dünyanın en fazla burguya sahip (inversion) 14 Roller Coaster'ı yerli ve yabancı milyonlarca turist için cazibe merkezi olacak. En büyük dinazoru ile Guiness Rekorlar Kitabı'na aday olmaya hazırlanan Wonderland Eurasia, Asya ve Avrupa sentezini bünyesinde barındıran 12 farklı tematik bölümden oluşuyor. Dijital oyun alanlarından yetişkinlere özel oyun alanlarına, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait kültürel değerlerin görsel bir şölen eşlinde sunulacağı tema parkta Nasreddin Hoca'dan Alaaddin'in Sihirli Lambası'na birçok masal karakteri ziyaretçileri masal dünyasına taşıyacak.