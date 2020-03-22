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Anne ayı ve yavrularının kar keyfi

Gümüşhane’de kameralara yansıyan anne ayı ve yavrularının kar eğlencesi adeta belgesel tadında görüntüler ortaya koydu.

Gümüşhane'de kameralara yansıyan anne ayı ve yavrularının kar eğlencesi adeta belgesel tadında görüntüler ortaya koydu.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarını izlemeye devam ediyor. Doğal alanlarda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Kimi zamansa yaban hayatı izlem çalışmaları sırasında belgeselleri aratmayan görüntüler kaydediliyor.


Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de kameralara yansıyan anne ayı ve yavrularının kar eğlencesi de adeta belgesel tadında. Doğal ortamlarında anneleriyle birlikte karın keyfini çıkaran ayılar yüzleri gülümsetti. DKMP ekiplerinin kayıt altına aldığı görüntü biyolojik çeşitliliğimizin ne derece zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Bakan Pakdemirli, yavru ayıyı eliyle besledi


Abant Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir aylıkken bulunan ve şu an 2 aylık olan yavru ayıyı biberonla besledi.


Yavru ayının bakımının yapılması için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edileceğini belirten Pakdemirli, “Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerimiz bu yavruyu İzmit'te arazide bulmuşlar. Ne yazık ki annesini kaybetmiş. Annesinin yerini tutamayız ama bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için beslenmesi gerekiyor; sağ olsun arkadaşlar bu konuda çok büyük gayretler gösteriyorlar” dedi.



Endemik tür olan “Abant alası” alabalığı gölle buluştu


Yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan alaca baykuşu doğal yaşam alanına bırakan Pakdemirli, endemik tür olan ve dünyada sadece Abant Gölü'nde yaşayan 300 adet Abant alası alabalığı yavrusu ile biri dişi üç adet yeşilbaş ördeğini de göle bıraktı.


Doğada hayvanlarla birlikte olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Pakdemirli, bakanlığın görevlerinden birinin de doğal yaşam alanlarını geliştirmek ve korumak olduğunu belirterek, bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin sevgi ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Bakan Pakdemirli, Abant Tabiat Parkında doğa yürüyüşü de yaptı.

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