Anne sütü bebeklerin ilk aşısı

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Akca Dinç, anne sütünün bebeklerin adeta ilk aşısı olduğunu ve birçok sağlık probleminden koruduğunu söyledi. "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Dinç, anne sütünün bebeğin nörolojik ve bilişsel gelişimine olumlu etkisine dikkat çekti. Emzirmenin bebek için faydalarına işaret eden Dinç, “Emzirmek; bağırsak enfeksiyonu, solunum sistemi hastalıkları ve ani bebek ölümü sendromu başta olmak üzere birçok hastalığa karşı kalkan görevi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Annenin aşısı, bebeğe yarıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Akca Dinç, korona virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan aşıların emzirme aracılığıyla bebeklere de fayda sağladığını söyledi. Son yapılan çalışmalara işaret eden Dinç, “Covid-19 aşısını olmuş gebelerin koruyucu antikorlarının anne sütü aracılığıyla bebeği de koruduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur” bilgisini paylaştı.

Emzirmek anne için de faydalı

Uzm. Dr. Dinç, emzirmenin anne için de faydalı olduğuna dikkat çekti. Emzirmenin anne ve bebek arasında önemli bir bağ olduğuna dikkat çeken Dinç, “Emzirme anne ile bebek arasındaki duygusal bağlanmanın daha güçlü olmasını sağlıyor, doğum sonrası kan kaybı riskini azaltırken; meme, yumurtalık ve endometriyal kanserlerden koruyor. Emzirme hakkındaki bazı çalışmalar, bu önemli aktivitenin, annenin ilerleyen dönemlerde diyabet olma riskini de azalttığını gösteriyor” diye konuştu.

“Emzirmede aile ve toplumun desteği önemlidir”

Uzm. Dr. Dinç, annenin emzirme sürecini daha iyi geçirebilmesi için destek almasının önemine vurgu yaptı. Bir sağlık çalışanından rehberlik hizmeti almanın yüksek oranda emzirme ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Dinç, aile ve toplumsal desteğin de önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Toplum arasında yayılan emzirmeye ilişkin bazı efsaneler anneleri moral olarak kötü etkileyebilmektedir. Bunlar, emzirmenin ağrılı olduğu ya da emzirme ile bebeğin yeterli beslenemeyeceği gibi olumsuz ve yanlış düşüncelerdir. Emzirme sırasındaki ağrı çoğu zaman yanlış teknikle emzirmekten kaynaklanır, bu da hem annenin ağrı duymasına hem de bebeğin yeterli süt alamamasına neden olur. Emme tekniğinin düzeltilmesi için sağlık profesyonellerinden yardım alınmalıdır.”

Çalışan annelere öneriler

Uzm. Dr. Gamze Akca Dinç, bebeklerde kilo alımı ile ilgili bir problem ya da nadir metabolik hastalık şüphesi olmadığı sürece, anne sütünün kesilmemesi gerektiğini belirtti. İşe geri dönen annelerin, anne sütü vermeye devam etmesinin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Dinç, “Anne sütü mümkünse 1 gün önceden ya da aynı gün sağılıp buzdolabında saklanabilir. Bu sayede bebekler güvenle beslenmeye devam edebilir. Süt fazla sağılır ise küçük miktarlarda anne sütü saklama poşetlerinde buzlukta 6 aya kadar saklanabilir” açıklamasında bulundu.