Annelere özel üniversite

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi'nde" eğitimler başladı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) bünyesinde düzenlenen ücretsiz eğitim programı sadece annelere değil tüm kadınlara açık eğitim veriyor. Türkiye'de ilk kez Gazi Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan “Anne Üniversitesi”, örnek projeler arasında gösteriliyor. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunan Anne Üniversitesi'nde verilen eğitim sayesinde kadınlar; sahip oldukları bilgileri güncelleyerek, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kadınların fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan daha etkin bireyler olmalarının önünü açan eğitim sonunda katılım sertifikası da veriliyor.

Dersleri akademisyenler veriyor

Anne Üniversitesi'nde; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, Doç. Dr. Şengül Yaman ve Öğretim Görevlisi Mehtap Uzun Aksoy tarafından ders veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve 72 saat süren kursta; İnsan İlişkileri ve İletişim, Değerler Eğitimi, Ev Ekonomisi, Anne Çocuk Beslenmesi, Sağlık ve Çevre Bilinci, Girişimcilik, Medya Okuryazarlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitimde Ailenin Rolü konulu dersler hem teorik hem de pratik olarak işleniyor.