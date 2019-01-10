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Annesinin acısına kalbi dayanmadı

Ankara’da annesinin vefatını duyan 27 yaşındaki genç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ankara'da annesinin vefatını duyan 27 yaşındaki genç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde oturan Tayfun Bostan (27), tansiyon hastası annesi Cemile Bostan'ın (74) vefat ettiği haberini alınca kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.


Tansiyon hastası olduğu belirtilen Cemile Bostan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı farklı rahatsızlıkları da bulunan 9 çocuk annesi Cemile Bostan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kahramankazan'da bir markette çalışan Tayfun Bostan da annesinin ölüm haberini alınca rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Tayfun Bostan, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp pili takıldığı öğrenilen Tayfun Bostan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Evli ve 1,5 yaşında ikizleri olan Tayfun Bostan, aynı gün ölen annesi Cemile Bostan ile birlikte Kızılcahamam Semer Orta Mahallesi'nde öğle namazından sonra cenaze namazları kılınarak yan yana toprağa verildi.

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