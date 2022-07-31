Antalya Havalimanı'nda pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı

Antalya Havalimanı'nda bin 69 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrası en yüksek rakama ulaşıldı.

Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz'da iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda bin 69 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleşti.