Antalya'da selden etkilenen vatandaşlar için 8 Psikososyal Destek Ekibi sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da selden etkilenen vatandaşlar için 8 Psikososyal Destek Ekibinin sahaya indiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için 8 Psikososyal Destek Ekibin bölgeye gittiğini duyurdu.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 28 personelden oluşan 8 Psikososyal Destek Ekibimiz ile sahadayız. Ayrıca bölgeye bir de Mobil SHM yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında.”