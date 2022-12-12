İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da selden etkilenen vatandaşlar için 8 Psikososyal Destek Ekibi sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya’da selden etkilenen vatandaşlar için 8 Psikososyal Destek Ekibinin sahaya indiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da selden etkilenen vatandaşlar için 8 Psikososyal Destek Ekibinin sahaya indiğini duyurdu.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için 8 Psikososyal Destek Ekibin bölgeye gittiğini duyurdu.


Bakan Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 28 personelden oluşan 8 Psikososyal Destek Ekibimiz ile sahadayız. Ayrıca bölgeye bir de Mobil SHM yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında.”

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