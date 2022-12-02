Antalya'da yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan 297 konutun kuraları yarın çekiliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleştirilecek.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkanı bulunmayan konutların belirlenen

toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekimi, 3 Aralık tarihinde Manavgat Gençlik Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlarımız için TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşecek” ifadelerine yer verildi.

Hak sahiplerine toplamda 343 konut teslim edilmiş olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahalleyi etkileyen yangının ardından çalışmalarına devam ediyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Bakanlık tarafından hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ tarafından yapımı devam eden 900 konuttan 193'ü daha önce teslim edilmişti. İnşaatı devam eden 147 konutun da kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor. Yarınki kura çekimi sonrası bugüne kadar hak sahiplerine toplamda 343 konut teslim edilmiş olacak.