Antika sevdalıları Başkent'te buluşuyor

Ankara'da açılacak "Antika Eşya Günleri Sergisi”, binlerce eşyayı antika tutkunları ile buluşturacak.

ANFA Altınpark EXPO Center'da 23 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak "Antika Eşya Günleri Sergisi”, Başkentli antika sevdalılarına adeta zamanda nostalji yolculuğu yaptıracak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Antikacılar Derneği işbirliğiyle “Geçmişi günümüzden geleceğe taşıyoruz” sloganıyla düzenlenen fuar, geçmişi geleceğe taşıyan binlerce eşyayı antika tutkunları ile buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen gramofon, radyo, para, pul, mobilya, tesbih, saat, telefon ve güğüm gibi zamana meydan okuyan yüzlerce antika eşya bu fuarda hem sergilenecek hem de satışa sunulacak.

21 Aralık'ta resmi açılışı yapılacak ve her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak fuara gelecek ziyaretçiler de bireysel olarak kendi antika eşyalarını satma imkanı bulabilecek.