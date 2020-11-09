Apaydın: “Atamızın ilke ve inkılaplarını ilelebet yaşatacağız”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Milli Mücadelenin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyorum. Bizler Atamızdan miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ilelebet yaşatacak, onun düşünce ve fikirlerine geçmişte olduğu gibi her zaman sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasının yolu, Atamızın düşünce ve ilkelerinden geçmektedir. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine vasiyet niteliğindeki bu sözünü yerine getirmek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.