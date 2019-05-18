Apaydın: “Bağımsızlık ateşi 1 asır önce Samsun'da yandı”

Yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle mesaj yayınladı.

Apaydın mesajında gençlerimizin bu kudretli tarihi mirasımıza sahip çıkması gerektiğine dikkati çekerek şu sözleri söyledi: “Tam 1 asır önce, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin başlattığı bağımsızlık ateşi Samsun'da yandı. Tarihinde hiçbir zaman başka devletin boyunduruğu altına girmemiş milletimiz 100 yıl önce bugün o büyük kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Adeta milletimizin kaderini değiştiren bu mirasa en çok gençlerimiz sahip çıkmalıdır. Devletlerin ve milletlerin en önemli gücü gençlerdir. Ulu Önder'in ‘Bütün ümidim gençliktedir” demesinin nedeni de budur. Bu sebeple en çok gençlerimiz ecdadının kazandığı zaferleri unutmamalı, cumhuriyete sahip çıkmalı, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutmalıdır.

Tarihin gidişatına yön veren bu anlamlı günün 100.yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, vatan için, her zaman tek yürek, tek yumruk olabilen gençlerimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum.”