Apaydın: “Bayramda kazaya değil sevdiklerimize erişelim”

Olası kazalara karşı özellikle bayram sürecinde daha dikkatli olunmalı” dedi.

“Geçtiğimiz kurban bayramında 60 kişi kazada hayatını kaybetti”

Sevdiklerimize kavuşmak için çıkılan bayram yolculuklarının felakete dönmemesi için trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Apaydın, “Geçtiğimiz yıl 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 60 kişi maalesef trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Seyahat yasaklarının kalkması, yaz aylarında olmamızla birlikte Kurban Bayramı'nda yine trafiğin yoğun olması kaçınılmaz. Bu nedenle sevdiklerimize ya da güzel yerlere kavuşmak için kurallara uymadan veya süratli şekilde yolculuklardan kaçınalım. Bayram süreçlerinin her zaman daha yoğun olduğunu, varmak istediğimiz yere varma süremizin hızla bir ilgisi olmadığını unutmayalım. Bayramımızın zehir olmaması için tüm yola çıkacak olan vatandaşlarımızın ve şoför esnafımızın daha hassas ve dikkatli olmalarını diliyorum” dedi.