Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Demokrasi düşmanlarına asla fırsat verilmeyecek” dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 5. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın mesajında şunları dile getirdi:

“15 Temmuz 2016 Cuma günü, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi ülkemizin benimsediği temel değerleri yıkmak üzere hain darbe girişiminde bulunulmuş ancak bu teşebbüs milletimizin milli iradeye sahip çıkma gücü sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu çağ dışı darbe girişimine karşı siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, onurlu polislerimiz, askerlerimiz ve toplumun tüm kesimleri büyük bir demokrasi zaferi vererek bu sınavdan alnının akı ile çıkmıştır. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şoförler camiamız adına ülkemizin demokrasisine, ekonomisine ve istikrarına kast etmiş hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize yeniden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti tüm egemenlik yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak milletimizden almaktadır. Demokrasimize yönelen her türlü saldırı dün olduğu gibi bugün de en sert şekilde karşılık bulacaktır. Bu mukaddes topraklarda, demokrasi düşmanlarına hiçbir şekilde fırsat verilmeyecektir.”