Apaydın: “Şoför esnafımıza bol kazançlı bir yıl diliyorum”

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın mesajında, “Vatandaşlarımızın kesintisiz ulaşımı için ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden, direksiyon başında görevini icra eden şoför esnafımız 2020 yılından umutlu. Taksici, dolmuşçu, otobüsçü, halk otobüsçü, servisçi, kamyoncu ve nakliyeci esnafımız 2020 yılında ulaşım sektöründeki sorunların çözülüp beklentilerinin karşılanacağını umut ediyor. Bu vesileyle, başta şoför camiamıza ve tüm ülkemize bereketli, hayırlı ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Ülkemizin, milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını yürekten kutluyor, umutların arttığı, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.