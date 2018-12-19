Apaydın: “Taksicilik mesleğini zedeleyenleri barındırmamalıyız”

Son dönemde artan taksici şikayetleri ile ilgili açıklamalar yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, taksicilik mesleğini ‘rent a car' gibi çalışan taksicilerin zedelediğini söyledi.

Son dönemde gündemden düşmeyen taksicilerin hepsinin aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Son günlerde gündemde sık sık karşımıza çıkan taksici sorunları var. Bu sorunları çıkaranlar maalesef ‘rent a car' gibi çalışanlardır. Bu konuda çok yoğun şikâyet alıyoruz fakat her meslekte olduğu gibi bu meslekte de iyi de kötü de var. Zamanla kötüler ayıklanacak ve mesleği hakkıyla yapan iyiler kalacak” dedi.

“Taksiciler için meslek standartları zorunlu hale gelmeli”

Gündemi sık sık meşgul eden taksicilere yönelik gelen şikâyetlerden federasyon olarak dertlerinin büyük olduğunu anlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Federasyon olarak o konuda bizim derdimiz çok büyük. Bildiğiniz gibi taksi kiralama şirketleri var. O taksileri kiraya verenler üç günlük, beş günlük kiralıyorlar aynı ‘rent a car' gibi çalışıyorlar. Bu araçlar kimliği belli olmayan kişilere kiralanıyor. Bunların içinde sarhoşu var, uyuşturucu madde kullananı var, tacizcisi var, çok beyefendi insanı da var. O kiraya veren kişi bunlara çok bakmıyor. Esnaf ve Sanatkâra özellikle taksicilere sıkıntı yaşatan kişiler bunlar. Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın bu mesleği bıraksın istiyoruz. Turistlerin veya kendi ülkemizde kasabadan, köyden gelen adamların yoğun oldukları yerleri hedef almışlar buralarda çalışıyorlar” diye konuştu.