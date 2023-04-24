Ara tatil sona erdi, eğitim başladı

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ikinci kez gerçekleştirilen ara tatil, 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulandı. 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatilin sona ermesiyle 81 ilin merkez ve tüm ilçelerinde eğitim öğretim, kaldığı yerden devam etti.

Ara tatilde öğretmenler idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi.

Öte yandan, deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran öğrencilerden dün itibarıyla 34 bin 985'i okuluna geri döndü.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Öğrenciler ara tatilin kısa olmasından mutlu

Ara tatilin sona ermesiyle Ankara'nın Mamak ilçesindeki 29 Ekim Ortaokulu öğrencileri de dersbaşı yaptı. Okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrencilerden Ece Kum, “Ara tatilde kitap okudum, bolca test çözdüm, bayramlaşmaya akrabalarıma gittik. Bence ara tatil güzel bir şey ama okulu da biraz özlüyoruz. Kısa olması daha iyi. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. O yüzden ara tatilin kısa olması güzel” dedi.

Eğitimini sürdürmek için Özbekistan'ın Semerkant şehrinden Ankara'ya gelen Kanola Holiyarova da ara tatilin güzel geçtiğini, tatilin kısa sürmesinin iyi olduğunu dile getirdi.

Arda Orbay ise ara tatilde memlekete gitme şansı bulduklarını kaydederek, “Memleketimizde eğlendik, okumuzu özledik tabii. Okulumuzda artık oyun oynuyoruz. Ara tatil okulu hem özletiyor, bir de memlekete gidebiliyoruz. Memleketimiz, akrabaları görmek çok güzel bir duygu. Bir dahaki tatilde test çözeceğim, kitap okuyacağım bir de dışarı çıkmayı planlıyorum” diye konuştu.

Ramazan'a denk gelen ara tatilde oruç tuttuğunu aktaran Muhammed Al Hasan ise, “Ramazan olduğu için genellikle evdeydim, pek dışarı çıkamadım. Çalışmalar oldu, geldi gitti. Ara tatil güzel, çalışmalarımızın sonucunda böyle bir şey kazanmak güzel oldu. Daha çok ailemle vakit geçirmeyi düşünüyorum. Ailemin ya da akrabalarımın yanına gitmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.