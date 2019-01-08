Arabasını tamir için geldi, yerden seken kurşunla yaralandı

Ankara'da otomobilini tamir ettirmek için geldiği iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada yerden seken kaza kurşununun isabet ettiği bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir oto elektrikçiye arabasını getiren Yasin Doğukan Güvercin (33), ustasıyla birlikte aracının başında dururken iş yerinin bitişiğinde bulunan benzinlikte bulunan iki araçtaki şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. 4-5 el silah sesinin duyulmasının ardından yerden seken mermi çekirdeklerinden biri Güvercin'in ayağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağına çarpan mermi çekirdeği nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Güvercin'i ambulansa alan 112 Acil Servis ekipleri, şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu. Ayağında morarma oluşan şahıs, ayakta tedavi edildi.

Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını koruma altına aldı. Daha sonra noktaya sevk edilen olay yeri inceleme ve narkotik birimlerine bağlı polisler, çevrede çalışma yaptı. Olayın narkotik ekipleri ile uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan kovalamaca neticesinde yaşandığı öğrenildi.

Benzinliğe giren bir ticari otomobilin başka bir araca kasten çarptığını, ardından da olayın yaşandığını aktaran Yasin Doğukan Güvercin, “Aracın tamirini yaptırıyordum burada. Bir ticari araç farlarını kapatıp benzinliğin girişinde başa bir aracın yanına geldi. Sonradan iki kişi indi ateş etmeye başladı. Seken mermi çekirdeği benim ayağıma geldi. Allah'tan delmedi. Ambulans geldi kontrol ettiler. Daha sonra diğer araç kaçmaya başladı, 3-4 el daha ateş edildi arkasından. Peş peşe gittiler buradan. Biz arabayı tamir için gelmiştik” şeklinde konuştu.

Olay hakkında inceleme başlatıldı.