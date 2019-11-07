Arabuluculukta dosya sayısı 1 milyonu aştı

Adalet Bakanlığının iş ve ticaret hukuku alanındaki ihtilafların çözümünü için başlattığı arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandığını belirterek, “Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Arabuluculuk” konusuyla ilgili açıklama yapan Bakan Gül, uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını kaydetti. Bakan Gül sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu mesajı paylaştı:

“Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı ve karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor.”

Arabuluculukta başarı oranı yüzde 71

Adalet Bakanlığı, yargının iş yükünün azaltılması ve adalet hizmetlerini hızlandırması için alternatif çözüm yöntemlerini hayata geçirmişti. Bunlardan birisi olan arabuluculuk uygulamasının başladığı Kasım 2013'den 31 Ekim 2019'a kadar hukuk uyuşmazlıklarında, bir milyon 5 bin 838 dosyada arabulucu görevlendirilmesi yapıldı. Bu dosyalardan karara bağlanan 940 bin 211 dosyanın 667 bin 323'ü anlaşma ile sonuçlandı. Karara bağlanan dosyalarda anlaşma oranı ise yüzde 71 oldu. Bunlardan, ihtiyari arabuluculuk kapsamında 2013 yılından 31 Ekim 2019'a kadar yapılan 212 bin 38 başvurunun 193 bin 19'unda anlaşma sağlandı. İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı ise yüzde 96'ya kadar yükseldi. Dava şartı arabuluculuk kapsamında ise 1 Ocak 2018 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 810 bin 421 başvurunun 487 bin 801'i anlaşma ile sonuçlandı. Bu rakamlar göz önüne alındığında, dava şartı arabuluculukta anlaşma oranı ise yüzde 64 oldu.

İşçi - işveren uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulaması 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda ise 1 Ocak 2019'dan itibaren arabuluculuk zorunlu hale getirilmişti.