Araç fiyatlarında düşüş devam ediyor

2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandığını, ancak Ekim ayı itibariyle rakamların geri geldiğini hatırlatan Erkoç, "Geçen yılın son aylarında ikinci el araç fiyatlarında meydana gelen düşüş sürüyor, şu anda ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 oranında geri geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ikinci el otomotiv sektörünün 9 milyon adetin üzerinde bir satışla büyüyerek kapattığını, ancak pazarda Ekim ayı itibariyle bir durgunluk yaşandığını, bu durumun Ocak ayında da devam ettiğini belirten Erkoç, şunları söyledi:

"Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu, şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."

"İkinci el araca talepteki artış, fiyat artışını da beraberinde getirebilir"

Aşılanma çalışmalarının başlaması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirten Erkoç "Bunun yanı sıra Aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçecek, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır" dedi.