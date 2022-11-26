Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılara operasyon: 21 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kurumsal araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların araç kiralama sitelerinin isimlerinde harf değişikliği yapıp “oltalama” yöntemi ile hazırladıkları kopya sitelere sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu yöntemle araç kiralamak isteyen vatandaşlardan sigorta, kasko peşinatı gibi ücretler talep ettikleri öğrenildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.