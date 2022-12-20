Aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Erdal İ., yönetimindeki 06 KGP 95 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı'ndan Samsun yönüne giderken, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda Erdal İ. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı otomobilden çıkarılırken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan, Erdal İ., Mamak Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdal İ.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ise yaralandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.