Arakanlı ikizler Türk Hastanesinde hayata döndürüldü

AFAD'ın ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Türk Sahra Hastanesi 2018'in son günlerinde mutlu sonla biten bir olaya sahne oldu. 32 haftalık hamile bir kadın 18 Aralık 2018 günü, saat 13.00'te Bangladeş'te Türk Hastanesine sevk edilirken hasta acil olarak sezeryana alındı. Başarılı bir operasyon sonrasında ikiz bebeklerin kalbi Türk doktorların gayretiyle tekrar çalıştırıldı ve hayata döndürüldü.

Arakanlı mültecilerin yaralarına derman olmak için AFAD'ın ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Türk Sahra Hastanesi 2018'in son günlerinde mutlu sonla biten bir olaya sahne oldu. 32 haftalık hamile bir kadın 18 Aralık 2018 günü, saat 13.00'te Bangladeş'te Türk Hastanesine sevk edildi. Preeklemsi ve eklemsi nöbeti geçiren hastanın ikiz gebeliği olduğu ancak bebeklerden fetal kalp sesi alınamadığı belirlendi. Hasta acil olarak sezeryana alınırken başarılı bir operasyon sonrasında ikiz bebeklerin kalbi Türk doktorların gayretiyle tekrar çalıştırıldı ve hayata döndürüldü. İkiz bebeklerden erkek olanı Amaorara bin 620 kilo, kız olanı Ameorara ise bin 540 kilo olarak dünyaya geldi.

Bebekler, Türk Hastanesinde yoğun bakımda kuvözlere alındı ve tedavilerine başlandı. Bir gün sonra bebeklere anne sütü verilmeye, iki gün sonra da dış ortamda anneleri tarafından emzirilmeye başlandı. Amaorara ve Ameorara ile anneleri 24 Aralık'ta şifayla hastaneden taburcu edildi.

Türk hastanesindeki Yenidoğan Ekibi ise o anları şöyle anlatıyor:

"Biz Yenidoğan ekibi olarak Yoğun Bakım bölümüne geçip hazırlıklarımızı yaptık ve Yenidoğan odasında bekledik. İlk bebek (erkek) hemşire kucağında getirildiğinde solunumu zayıf ve halsizdi. Bebeğimizin muayenesinde solunumunun yüzeysel, kalbinin yavaş olduğunu saptadım. İlk müdahalede toparlanamayınca solunum desteğine başladık. Kısa sürede rengi pembeleşti nabzı düzeldi. İlk bakımını, aşılarını ve K vitaminini yaparken tekrar rengi soldu. Kalbi yine yavaşlamıştı. Tekrar solunum desteği verdik ve kalp masajına başladık. Yine düzelir gibi oldu, teni pembeleşti, kalbi normal hızına geldi. Isı kaybı olmadan ve dışarıda kuvöze almadan önce biraz gözlemlemek istedim. Oksijeni vermeye devam ettim. 30 saniye bebeğimizin durumu yine kötüleşti. Artık solunum desteği için akciğerine tüp takmam gerekiyordu. Hazırlıklarımı yaptığım sırada hemşire hanım 15 saniye daha bir direnmeyi önerdi ve uyaran-aspiradyon ve oksijenle bebeğin rengi ve nabzı düzeldi. Akabinde kuvöze yerleştirip mayisini ve ilaçlarını ayarladık. Bu arada 2. bebeğimiz (kız) geldi, gayet iyi ağlıyor ve aktif hareket ediyordu. Bu iyi haberdi. Takipte kız bebek taburcu oluncaya kadar harika bir performans ortaya koydu, hiçbir sorun gözlenmedi. Çok şükür, iki bebeğimizi de en ideal şekilde annelerine teslim ettik. Bu 1 haftalık süreç, Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin meşakkatli çalışmaları ile başhekimimiz, kadın doğumcumuz, anestezistimiz ve tüm ekibin bu şartlar altında çalışırken ki manevi destekleri sayesinde ortaklaşa yürüttüğü başarılı bir süreçti.”

Türk Hastanesi Mültecilere Şifa Dağıtıyor

Myanmar'daki sistematik katliamdan kaçan yüz binlerce Arakanlı mülteci Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, bölgede yaşanan insani krizin en başından beri mültecilerin yanında olmaya devam ediyor. Bölgede Türk insani yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan AFAD, Arakanlı mülteciler için barınma üniteleri kuruyor; su kuyuları açıyor.

AFAD ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle açılan “Türk Sahra Hastanesi” mültecilere umut dağıtıyor. Hastanede son 1 yılda 180 binden fazla hasta muayene edildi. Bin 215 hasta ameliyat edildi. 106 bebek Bangladeş'teki Türk Hastanesinde dünyaya gözlerini açarken bu bebeklerden ikisi Türk doktorlar tarafından adeta ölümden döndürülen ikizler Amaorara ve Ameorara oldu.

97 bebek Türk hastanesinde dünyaya geldi

AFAD ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 25 Ocak 2018 tarihinde açılan Türk hastanesi bölge insanlarına umut olmaya devam ediyor. Hastanedeki 8 poliklinikte görev yapan 24 personel bugüne kadar 180 binden fazla hastayı muayene etti ve bin 215 ameliyat gerçekleştirdi.

Son 1 yılda 106 bebek hastanede hayata gözlerini açtı.