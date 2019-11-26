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Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi

Arnavutluk’ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara’dan Tiran’a gönderildi.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi.


Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerimize ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi” ifadesine yer verildi.


Ayrıca, konuya ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

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