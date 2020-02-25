Aranan fuar bulundu: Wanted

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 3 Mart'ta gerçekleştirilecek, 'WANTED İş ve Kariyer Fuarı'yla ilgili, “Hem öğrenci hem marka kazanacak. Önemli olan doğru kişiyi doğru işe yönlendirmek aynı zamanda firmanın da doğru insan kaynağına ulaşmasını sağlamak” dedi.

Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ), iş yaşamına adım atmak isteyen herkese kapılarını açıyor. 3 Mart'ta düzenlenecek ‘WANTED İş ve Kariyer Fuarı' kapsamında TEDÜ, üniversite öğrencilerini ve iş arayışındaki mezunları alanında uzman firmalarla bir araya getirerek, katılımcılara profesyonellerle tanışma imkanı sağlayacak.

TEDÜ ‘WANTED İş ve Kariyer Fuarı' 3 Mart Salı günü Üniversite'nin Kolej Kampüsü'nde 85 markayı öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm üniversite öğrencilerinin, iş arayışındaki mezunların hatta lise öğrencilerinin dahi katılım sağlayabileceği fuarda pek çok firma öğrencilerle mülakat yaparken, alanında uzman 14 profesyonel de katılımcılara kariyer dersleri verecek. Workshoplarla renklenecek organizasyonun ön koşulu ise www.wantedkariyerfuari.com adresinden ziyaretçi katılım formunu doldurmak. Kişiye özel tanımlanan QR kodunu kullanarak katılımcılar, WANTED Kariyer ve İş Fuarı'na giriş yapılabilecek.

Kayıtlara dikkat

Katılımcılar kendilerine özel açılan sayfadan katılmak istedikleri Kariyer Dersleri'ne, Workshoplar'a ve Sessiz Oda görüşme alanlarına kayıt olabilecek, görüşme yapmak istedikleri markalara öz geçmişlerini gönderebilecekler. Kayıt sonrası kontenjan durumuna göre kendilerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

“Hem öğrenci hem marka kazanacak”

TED Üniversitesi ve diğer üniversite öğrencilerini, yeni mezunları ve iş/staj arayan herkesi, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla aynı çatı altında buluşturmak istediklerini söyleyen Pehlivanoğlu, “Sadece öğrenciler ya da iş arayışında olanlar değil, aynı zamanda, Türkiye'nin önde gelen markalarını da kendini keşfeden, yenilikleri ve değişimleri yakalamaya hazır, fark oluşturan çalışma arkadaşı adayları ile tanıştırmayı, doğru ve dinamik insan kaynağı ile buluşturmayı hedefliyoruz. Önemli olan kişinin en doğru işe ulaşırken, firmaların da doğru insan kaynağına ulaşabilmesi. Bu fuar ile hem öğrenci hem markalar kazanacak” ifadelerini kullandı.

Kariyer derslerini kimler verecek?

TEDÜ ‘WANTED İş ve Kariyer Fuarı' kapsamında kariyer derslerini; Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, Gazateci, Yazar ve İletişim Profesyoneli Ali Saydam, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, LİMAK Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık, Türk Telekom CEO - Genel Müdürü Ümit Önal, CEO, ETİ Gıda A.Ş. Hakan Polatoğlu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül, Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldız verecek.