Arı Yetiştiricileri Birliğinden 'bal aromalı şurup' açıklaması

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bal aromalı şurupların yasaklanmasından dolayı hükümete teşekkür ederek, "Biz doğal balın kesintiye uğramadan tüketicilerimizin sofrasında daim olması amacıyla her çalışmayı yaptık ve yapmaktayız" dedi.

TAB Başkanı Ziya Şahin, 2005-2008 yılları arasında zirve olan bal aromalı şurupların kullanımının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Şubat'ta yasaklandığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin 5996 sayılı Yasa'ya göre kurulduğunu, Türkiye genelinde 80 ilde teşkilatı ve 72 bin üyesi bulunduğunu kaydeden Şahin, "Islah Kanunu'na göre kurulmasına rağmen arılarımızın ıslahının yanında, kurulduğumuz günden bu yana Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ülkemiz ballarının kimliklendirilmesi, ballarımızın tanımı projelerini yürütmekteyiz. Çam balı gibi uluslararası ticarete konu olan balımızın bile parmak izi çıkartılmış, uluslararası standart oluşturulması amacıyla ISO görüşmeleri başlatılmıştır" diye konuştu.

FAO destekli uluslararası coğrafi işaret projesinin de TAB koordinesinde yürütüldüğünü belirten Şahin, "Dün olduğu gibi arı ve arı ürünlerinin olduğu tüm Ar-Ge çalışmalarında TAB görülmektedir. Bu bizim sorumluluk anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktadan hareketle gerek ticari beslemeler, gerekse oligasakkaritler ile yapılan tağşişlerde yöntem oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile 2018 yılından bu yana proje yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Türkiye doğasında üreticinin bin bir zahmetle ürettiği bal ile tağşişli üretilen ballar arasındaki aralığı tespit etmek olduğunu söyleyen Şahin, "Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TAB'ın yürüttüğü bir projedir. Biz doğal balın kesintiye uğramadan tüketicilerimizin sofrasında daim olması amacıyla her çalışmayı yaptık ve yapmaktayız. Ayrıca yakın tarihte gerçekleşen 3. Tarım ve Orman Şurası'nda arıcılık sektörünü temsil eden tek kurum Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğidir. İlgili kararlar ve çalışma dosyaları Tarım ve Orman Bakanlığımız kayıtlarına geçmiştir" dedi.

Tağşişli bal aromalı şurupların yasaklanması için bakanlık nezdinde girişimlerinin olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Bakanlıklara ilettiğimiz tüm raporlarda öncelikli olarak bal aromalı şurupların yasaklanması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. Bununla yetinmedik. Tağşişli ürün ürettiği için üretici örgütü olarak mağduriyet yaşamamızdan dolayı ihbarlarımız ve hukuki davalarımız olmuştur. Uzun yıllar mahkeme koridorlarında duruşma saatini bekleyen, durumu yargıya taşıyan TAB'dır. Tüm bunların belgelerini sizlerle paylaşmaktayız. Ülkemizde gerek üreticilerimizin, gerekse tüketicilerimizin mağduriyetini önleme noktasında mücadele veren tek sivil toplum kuruluşu Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğidir. 2009 yılından bu yana bu yolda üreticimiz ve tüketicimiz adına emek vermekteyiz."

Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin yaptığı açıklamada Bal Üreticileri Birliğinin çabalarını görmezden geldiğini söyleyen Şahin, "Sayın vekil 4 ay öncesinde bilgilendirdiğimiz vekillerimizdendir. Kendilerine raporlarımız arz edilmiş, ayrıca tüm bakanlarımıza brifing dosyaları sunulmuştur. Raporlarımızı danışmanına okutmuş olsaydı bu hataya düşmezdi. TAB'ın neler yaptığını daha iyi anlamış olurdu. Bahse konu bal birliği 13 yıllık kuruluşundan bu güne bal ile ilgili Ar-Ge çalışması yapmış mıdır? Vekilimizin bu denli taraflı ve görmemezlikten gelen bir tutum içinde olması 80 ildeki teşkilatlarımızı ve TAB'a üye 72 bin arıcıyı rencide etmiştir. Sonuç olarak balımız özgürlüğüne kavuşmuştur" şeklinde konuştu.