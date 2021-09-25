İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arıcılar başkanını seçiyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni Başkanını seçmek üzere delegelerle bir araya geldi.


Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen delege arıcıların katılımıyla başladı. Ankara'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda başlayan Genel Kurula oldukça yoğun bir katılım sağlandı.


Son Genel Başkan Ziya Şahin'in tekrar aday olduğu 6. Olağan Genel Kurulda 2 aday daha bakan olmak için yarışıyor. Sonuçların akşam saatlerinde belirlenmesi hedefleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.