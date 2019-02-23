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Arıcılık eğitimlerine ilgi büyük

Çankaya Belediyesi Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi’nde Arıcılık ile uğraşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların katıldığı eğitimler yoğun ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi'nde Arıcılık ile uğraşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların katıldığı eğitimler yoğun ilgi gördü.


Çankaya Belediyesi Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi'nde “Arıcılık” eğitimleri başladı.


Temel sebze yetiştiriciliği, kompost yamı, yağmur hasadı gibi eğitimlerin verildiği merkezde, arıcılık eğitimlerinin ilk dersine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım, arı sağlığı, bal üretimi, ballı bitkiler ve arı ürünleri üretimi ile kentsel arıcılık konularının işleneceği eğitimlere vatandaşlar ücretsiz katılabiliyor. 26 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde 13:00-14:30 saatlerinde düzenlenecek ikinci ve üçüncü eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar (0312) 458 89 00 numarasını arayıp, dahili 2408 hattından bilgi alarak kayıt yaptırabilir.

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