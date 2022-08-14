Arif Ufuk Kahraman: “Duran toplardan 2 gol yememiz takımın konsantrasyonunu dağıttı”

İkinci yarı biraz daha ikinci bölge ve birinci bölgede geçiş oyununa dönmeye çalıştık” dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Arif Ufuk Kahraman şunları dedi:

”Futbolseverlere keyifli bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Aslında planlanmış 3 gol kazandık bunun yanı sıra bir taç ve bir kornerden iki tane duran toptan, konsantrenin dağıldığı anda 2 gol yedik. Bir de penaltıdan gol yedik. Gençlerbirliği'ni iyi tanıyoruz. Geçiş oyununu oynayan iyi bir takım. Biz de çalışmalarımızı hem kampta hem de son haftada bu yönde yaptık. Gençlerbirliği takımını çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Duran toplardan 2 gol yememiz takımın konsantrasyonunu dağıttı. İkinci yarı biraz daha ikinci bölge ve birinci bölgede geçiş oyununa dönmeye çalıştık. Pozisyonlar da bulduk. Gol atabilirdik. 3-3 bitti ligin ilk maçları her zaman zordur. Bundan sonraki dönemlerde Gençlerbirliği takımına başarılar diliyorum.”