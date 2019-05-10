Arış Dergisi 13'üncü sayısına ulaştı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından Arış adlı hakemli derginin 13'üncü sayısı yayımlandı.

1997 yılından beri halı, dokuma ve işleme sanatları ile ilgili özgün bilimsel makalelerin yayımlandığı derginin son sayısında ‘Burdur'da Halı Heybe Örnekleri' , ‘Anadolu Geleneksel Bez Dokumacılığından Bazı Örnekler ve Günümüzdeki Durumu', ‘İplerle Dile Gelen Duygular', ‘Sivas Düğünlerinde Gelin Hamamına Gelin Bohçası Hazırlama Geleneği', ‘Kültür Mirasımız Para Keselerinden Örnekler', ‘Nusretiye Camii Tarihsel Konumu ve Mimarisi' ve ‘İpek Yolunda Türk Kervansarayları Gezisi' başlıklı 7 makaleye yer verildi. Yılda iki sayı olmak üzere haziran ve aralık aylarında hem basılı olarak hem de sanal ortamda yayımlanan dergiye okuyucular, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının resmi internet sitesinden ulaşabiliyorlar.