Arızalanan aracından indiği sırada kamyonet çarpan sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da yol kenarına çektiği arızalı aracından indiği sırada kamyonet çarpan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arızalanan aracını yolun kenarına park eden Sedat A.'ya, araçtan indiği esnada Mehmet K. idaresindeki kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sedat A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Büyük bir gürültü duymuştuk”

Kazanın tanıklarından Burak Kabak, “Kamyon arkadan çarpmış. Sonra araç bariyerlere çarpıp takla atmış. Araba bozulmuş sanırım. Sürücü hayatını kaybediyor. Ortalık çok kalabalıktı. Ölen kişinin oğlu geldi, babasının başında yarım saat bekledi. Büyük bir gürültü duymuştuk, sese çıktık” ifadelerini kullandı.