Arkadaşının ateşlediği silahla vurularak ölen genç kızın ağabeyi konuştu: “Bu işte bir çelişki var, orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı”

Ankara'da arkadaşının ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla vurulan genç kız hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın ağabeyi ise olayda tek bir kişinin suçlu olmadığını ve kasıt bulunduğu iddia ederek, tüm suçluların yakalanması istedi.

Keçiören ilçesi Ovacık'ta Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kader Yiğit (17), arkadaşının ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın kaza olduğunu söyleyen zanlı Yusuf B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit, olayın kasıtlı olarak işlendiğini ve birden fazla suçlu bulunduğunu ileri sürerek adalet istediğini söyledi.

“İfadeler çok çelişkili”

Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit, olayla ilgili çelişkilerin olduğunu söyleyerek, “Kader benim öz kardeşim, bir de ablam var. Üçümüz de yurtta büyüdük. Kardeşimin yaşı 17 idi, Nisan'da 18 olacaktı. Şakalaşırken silah patlamış. Tüfekle vurulduğunu söylüyorlar. İfadeler çok çelişkili. Orada 4 erkek varmış, birisinin ismini gizliyorlar. Belki de birlikte plan yaptılar birbirlerini koruyorlar. Cezayı Yusuf B. şu anda çekiyor. Bu benim yüreğimi soğutmuyor. Kardeşimi neden o saatte oraya çağırıyorlar? Neden dolu silahla geziyorlar? Zanlı silahı Harun denilen birisinden almış” şeklinde konuştu.

“Orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı”

Birden fazla suçlu olduğunu ileri süren Yiğit, “Olay sırasında biz evdeydik. Kardeşimin ölümü saat 10.30 sıralarında olmuş. Bana sabah 9'da haber verdiler. Ben adalet istiyorum. Olaydan saatler sonra haberim oldu. Bu işte bir çelişki var. Kurşunun Kader'e bilerek isabet ettirildiğini düşünüyorum. Kurşunları daha önce de doldurup boşaltmışlar. Ben bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Kader hayatına aldığı insanlarda seçiciydi. Herkesi hayatına almazdı. Şahsı tanımıyorum. Kader'in sevgilisi olduğu söyleniyor. Orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı. Tüm suçluların cezalarını çekmesini istiyorum” diye konuştu.