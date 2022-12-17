Arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü gencin annesinden yürek burkan sözler: “Çocuğum kan kaybından ölmüş”

Ankara'da önceki gece birlikte alkol aldığı arkadaşının bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Ömer Cansın Tuncer ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tuncer'in saldırgan arkadaşı Murat Ö.'nün eğlence mekanından getirdiği bir kadına, “Ben buna yenge demem” sözünün üzerine bıçaklandığı iddia edilirken, talihsiz gencin yakınları suçluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Keçiören Yayla Mahallesi Sancaktepe Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Cansın Tuncer (26), Murat Ö. (28) ve diğer iki arkadaşı birlikte alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde Murat Ö., eğlence mekanında tanıştığı bir kadını arkadaşlarının yanına getirerek, “Bu kadın sizin yengeniz” dedi. Tuncer'in duruma itiraz edip, Murat Ö.'ye evli ve çocuklarının olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Masada duran içki şişesini Tuncer'in kafasında kıran Murat Ö., bununla da yetinmeyip arkadaşını kolundan iki kez bıçakladı. Kavganın evdeki diğer kişilerin araya girip yatıştırılması üzerine Tuncer, evden ayrılarak başka bir yere gitti. Olayın ardından Murat Ö., arkadaşını arayarak barışmak istediğini ve yanına gelmesini söyledi. Tekrar bir araya gelen ikili arasında tekrar tartışma çıkması üzerine Murat Ö., Tuncer'i bu kez de karnından bıçakladı. Apartman koridorunda bıçaklanan genci gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Ömer Cansın Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tuncer hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilirken, saldırgan Murat Ö. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

“Çocuğum kan kaybından ölmüş”

Öldürülen gencin acılı annesi Selma Çoşkun, evladının genç yaşta hayatını kaybettiği söyleyerek, “Oğlumu ısrarla yanlarına çağırmışlar. Saldırgan zaten hap kullanıyormuş, sarhoşmuş. Oğluma, ‘pavyonda çalışan bir kadın var onu alıp gelelim' demiş. Kadını alıp gelmişler. İçeride oğluma, ‘Bu sizin yengeniz olur' demiş. Daha önce de iki kez evlenmiş. Oğlum da, ‘Abi zaten evlisin, bir tane yengemiz var. Kabul etmiyoruz' demiş. Ondan sonra oğlumun kafasında içki şişesi kırmış. Oğlumun üzeri içki olmuş. Sonra da arbede olmuş, oğlumun kolunu kesmiş. Sonra tekrar tartışmışlar. Saldırgan içerden iki tane ekmek bıçağı almış. Kasık kısmından bıçaklamış oğlumu. Oğlum orada bayılmış. Ambulans geç gelmiş. Çocuğum kan kaybından ölmüş” dedi.

“Gittiğimizde çoktan ölmüştü”

Olayda suçu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen anne Çoşkun, “Benim oğlum daha 26 yaşındaydı. Oradaki 4 erkek oğlumu kurtaramamış. İlk duyduğumda yoğun bakımda olduğunu söylediler. Gittiğimizde çoktan ölmüştü. Sarıldığımda daha sıcaktı bedeni. Sanki uyuyor gibiydi. Herkes çelişkili ifade veriyor. Hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Doğru olan neyse o çıksın istiyorum” diye konuştu.

“Durumu çok kötüydü”

Tuncer'in arkadaşların Rabia Su ise “Murat, Cansın'ın çocukluk arkadaşıydı. Oturup alkol içmişler. Murat, pavyonda çalışan bir kadın getirmiş. Murat, ‘Bu kadın sizin yengeniz' demiş. Cansın'da, ‘Benim yengem evde senin çocuklarının annesi olan kadın' demiş. O sırada Murat'ta Cansın'ın kafasında içki şişesi kırmış. Ardından da koluna 2 tane bıçak saplamış. Sonrasında Murat, Cansın'ı barışmak için aramış. Cansın gidince laf tartışması yaşanıyor. Tartışma arasında Murat, Cansın'ı kasık bölgesinden bıçaklamış. Atar damara geldiği için arkadaşım kan kaybından öldü. Durumu çok kötüydü. Gülerek gitti, hepimizi de güldürürdü. Aralarında da daha önce hiç husumet olmadı. Çocukluk arkadaşlarıydı. Murat'ın alkol dışında başka şeyler içtiğinden eminim” ifadelerini kullandı.