Arnavutluk'taki Osmanlı Dönemi'ne ait Kurşunlu Cami restore ediliyor

Tarihi yapıların yenilenmesi faaliyetlerine Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Kurşunlu Cami'nin restorasyonuyla devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, ülkedeki en önemli Osmanlı kültürel miraslarından olan tarihi caminin restorasyon çalışmalarına başlayacak.

Dönemin Osmanlı paşalarından Buşatlı Mehmet Paşa tarafından 18. yüzyılda yaptırılan ve günümüze kadar mimari bütünlüğünü korumayı başaran cami, son yıllarda meydana gelen su taşkınları nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. İki ülke arasında Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama nezdinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti arasında imzalanan “Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi” protokolü kapsamında yapının onarılması ve yeniden ibadete açılmasına yönelik çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

“Çok eski ve nadide bir eserimiz”

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, konuya ilişkin olarak, “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak diğer Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi Arnavutluk'ta da restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Osmanlı dönemine ait eski bir eser olan Kurşunlu Cami, çok eski ve nadide bir eserimiz. Başarılı bir çalışmaya imza atacağız. Ocak 2021'de protokolü imzalanan Restorasyon çalışmasına 15 Eylül itibarıyla başlıyoruz. 1948 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve halen Arnavutluk'un en büyük camisi olma özelliğini sürdüren ancak 80'li yıllardan günümüze ibadete kapalı olan Kurşunlu Cami'nin çalışmalarını 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz" dedi.