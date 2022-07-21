Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde açan kartpostallık lavanta görüntüsü

Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde çiçek açan lavantalar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ndeki Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilen lavantalar çiçek açtı. Bahçeye kurulan fotoğraf çektirme noktaları ise lavanta meraklıları için estetik bir manzara oluşturmaya başladı. Rengarenk görüntüye sahip bahçenin bir bölümünde ise gül ve kekik de yetiştiriliyor. Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin 20 dönümlük bir alana sahip olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengarenk bitkilerle bürünen Aromatik Bitkiler Bahçemizi sık sık ziyaret ediyorum. Vatandaşlarımız bahçemizi öğrendikçe buraya olan ilgi de artıyor. Ziyaretçilerin bahçe içinde rahatlıkla fotoğraf çektirebilmesi için oturma alanları oluşturduk. Bir yandan tarımsal üretim yapıyoruz bir yandan da renk cümbüşü içinde insanımıza anı ölümsüzleştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz” dedi.