Artan kısırlığa dikkat

Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanmadan cinsel ilişkide bulunan kadınların yüzde 80-85'inin bir yıl içinde gebe kalabileceğini belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Osman Denizhan Özgün, kısırlık konusunda da uyararak, yeni evli çiftlerin eğer bir süre bebek istemiyorlarsa doktoru ile birlikte doğum kontrol yöntemine karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Osman Denizhan Özgün, oluşabilecek gebeliğin geçici olarak önlenmesine tıp dilinde “kontrasepsiyon”, bu amaçla kullanılan yöntemlere de “kontraseptif” yöntemler denildiğini belirterek, "Amaç anne ve doğacak çocukların sağlıklı olması ve çocuk sahibi olmak istendiğinde gebeliğin oluşmasıdır" dedi. Yeni evlenen çiftleri korunmanın yanında kısırlık konusunda da uyarmak gerektiğini bildiren Özgür, "Çocuk sahibi olmak isteseniz de istemeseniz de öncesinde mutlaka doktorunuza danışın. Tetkiklerinizi yaptırın. Çocuğunuzu kucağınıza alacağınız güne doktorunuzla birlikte karar verin. Anne adayı, bir kadın doğum uzmanına düzenli muayenelerini olup tetkiklerini yaptırıyor ve kendisine en uygun doğum kontrol yöntemi ile korunuyorsa gebe kalamama gibi bir risk söz konusu olmaz" diye konuştu.

Gebelikten korunma yöntemlerinin iki grupta incelendiğini, bunlardan birinin doğal korunma yöntemleri, ikincisinin de tıbbi korunma yöntemleri olduğunu ifade eden Dr. Özgün, korunma yöntemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kadında doğurganlık belirtilerine dayalı yöntemler, takvim yöntemi, emzirmeyle korunma, erkekte geri çekme (dışarı boşalma) gibi yöntemlerdir. Doğal yöntemlerin uygulaması kolay ve yaygın olmalarına karşın etkinlikleri azdır. Dolayısıyla günümüzde modern ve etkili korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Tıbbi korunma yöntemleri prezervatif (kondom, kılıf); erkek spermlerinin vajinaya atılmasını, dolayısı ile sperm ve yumurtanın karşılaşmasını engelleyerek gebeliği önler. Bir başka özelliği de cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını engelleyen tek yöntem olmasıdır. Cinsel ilişki öncesi erkek tarafından doğru şekilde kullanıldığında koruyuculuk oranı yüzde 95-98'dir. Sağlığa hiçbir zararı yoktur. Vajinal engeller (diyafram, sperm öldürücü krem, köpük, fitil), diyafram rahim ağzına takılarak spermlerin içeriye geçmesini engeller. Sperm öldürücüler, vajinadaki tüm spermleri işe yaramaz hale getirir. Diyafram ve sperm öldürücüler bir arada ve doğru kullanıldığında etkinlikleri artar. İlişkiden önce kadın tarafından yerine yerleştirilir. Sağlığa bir zararları yoktur. Doğru kullanıldığında oldukça etkilidir. Her cinsel ilişki için uygulama tekrarlanmalıdır. Rahim içi araçlar (RİA)(spiraller); rahim içine uygulanarak yumurtanın rahim içine naklini, spermlerin yumurtanın yanına gitmesini ve döllenme olsa bile rahim içinin özelliklerini bozarak döllenmiş yumurtanın yerleşmesini engeller. Çıkarıldığında doğurganlık kısa sürede geri döner. Spiraller rahim içinde 1-5 yıl kalabilir. Bazı RIA'lar bakır veya progesteron hormonu içerir. Yan etkileri azdır, kontrolleri düzenli olarak yapılırsa 10 yıl süre ile yüzde 98 oranında korur. Hormonal yöntemler (doğum kontrol hapları, iğneleri) hemen hepsi yumurtlamayı durdurur, rahim ağzı tıkacını kalınlaştırarak spermin rahim içine girmesini engeller, rahim içi zarını inceltirler. Haplar kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından ikisini (östrojen ve progesteron) içerir. Haplar ağızdan alınır, 21 ile 25 gün kullanılanları vardır. Doğru kullanıldığında çok etkilidir. Tüplerin (kanalların) bağlanması-cerrahi yöntem; kadınlarda yumurtanın geçtiği rahim kanallarının kapatılması ya da bağlanması işlemidir. Genellikle laparoskopi ile yapılan küçük bir ameliyat gerektirir. Böylece sperm ve yumurtanın karşılaşması engellenir. Vazektomi (erkekte sperm kanallarının bağlanması); erkeklerin testislerinde depoladıkları sperm hücrelerinin cerrahi müdahalelerle kalıcı olarak geçişlerinin engellenmesi işlemidir. İstenmeyen gebelik durumlarında ailelerde huzursuzluk ve gebeliği sonlandırma isteği olabilir. Kürtaj, bir aile planlaması yöntemi değildir. Henüz gebelik oluşmadan kürtaj yerine etkin, modern aile planlaması yöntemlerini kullanmak ve lüzumsuz müdahalelerden kaçınmak büyük önem taşıyor."