ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'na 'Kadın' temalı sergi damga vurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'na BELMEK'lerde görevli usta öğreticilerin eserleri ile katıldı. 'Kadın' temalı 11 seramik, 5 mozaik ve 28 yağlı boya resmin yer aldığı toplam 44 eser, fuara katılanlardan tam not aldı.

Başkent Ankara, ATO Congresium'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanatçılara sağladığı desteğin dışında fuar organizasyonuna da katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, açtığı stantta 'Kadın' temalı sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerde görevli usta öğreticiler 2 ay içerisinde fuar için 11'i seramik, 5'i mozaik ve 28'i ise yağlı boya resimden oluşan toplam 44 eser hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, eserlerin ilk defa bu fuarda sergilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak standımızda BELMEK'lerde bizimle birlikte çalışan usta öğreticilerimizin eserlerini sergiliyoruz. Resim öğretmenlerimizin bu fuara özel hazırladığı 44 resim var. Kadın temasıyla katıldık. İlk defa bu fuarda sergileniyor eserlerimiz. Fuara farklı bir soluk getirdiğimize inanıyoruz, geri dönüşümler de bu yönde oluyor. Pandemi döneminde ArtAnkara gibi bir fuarın açılması oldukça önemlidir. Çünkü kültür ve sanat faaliyetleri 1 yıldır yok denecek kadar azaldı. Biz Kültür Dairesi olarak ‘Kültürün de Başkent'i' söylemini doldurmak için çalışıyoruz. Bu tarz organizasyonlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak olmaya devam edeceğiz.”