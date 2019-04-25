Artvinli belediye başkanları Çankaya'da

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, beraberindeki CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Merkez İlçe Başkanı Cüneyt Öztürk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtoğlu ve CHP Yusufeli Belediye Başkan adayı Barış Demirci ile birlikte ziyarette bulunarak rekor bir oyla kazandığı seçimden dolayı Taşdelen'i kutladı. Taşdelen, Artvin seçimlerinin de büyük bir zafer olduğuna vurgu yaparak, Yusufeli'de seçimlerin yenilenmesiyle zaferin taçlanacağına inancının tam olduğunu aktardı. Sosyal belediyecilik anlamında çok sayıda proje ürettiklerini anlatan Taşdelen, bu deneyimlerini talep eden tüm belediyeler ile paylaşmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.