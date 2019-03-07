İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AS Parti'den Cumhur İttifakı'na destek

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin beka sorunu olduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakı’na destek vererek, adaylarının arkasında olacağız” dedi.

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin beka sorunu olduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakı'na destek vererek, adaylarının arkasında olacağız” dedi.


Kurucularının çoğu emekli astsubaylardan oluşan AS Parti'nin Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıklayan Kayıkcı, “Genel seçimlerde iktidar partisini destekledik. Yerel seçimlerde de günün koşullarına uygun olarak yine iktidar partisini destekleyeceğiz. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi vardı, 'Bunu ilk adım olarak kabul ediyoruz' diye. İkinci adımı da net bir şekilde atarak yerel seçimlerde iktidar partisine destek vererek adaylarının arkasında olacağız” dedi.


Yerel seçimlerin beka sorunu olup olmadığı tartışmalarına ilişkin de Kayıkcı şunları söyledi:


“Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Bunun sonucunda yeni değişim ve gelişim sürecinde ahenkli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Yerel seçimler de olsa beka yok demek açıkçası doğru olmaz. Güneydoğu'daki hendek kazmalarında belediyelerin karşı tarafa desteği hepimizin gözü önünde oldu. Bu seçimlerde kısmen de olsa beka sorunu olduğunu yabana atmamak gerekir.”


Seçilecek olan belediye başkanlarının yaşanabilir bir şehir inşa etmesi gerektiğini belirten Kayıkcı, “Belediye başkanlarının kentsel dönüşümü hızlandırması ve daha yaşanabilir bir şehir olabilmesi için alt yapı çalışmalarına ağırlık vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte trafik sorunu ağır bir yük ve bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.