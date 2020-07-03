Asbestli boruların değişimi ihalesi maliyeti 19 milyon 963 bin 550 lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'teki asbestli boruların değişimi için ilk adımı attı.

Asbestli borular ASKİ'nin kendi öz kaynaklarıyla değiştirilecek. ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda ilk ihaleye Polatlı ve Beypazarı ilçesindeki asbestli boruların değişimi için çıktı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, ABB TV ve Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan ihaleye 57 firma katıldı. “Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesinde yaklaşık maliyet ise 19 milyon 963 bin 550 lira olarak belirlendi.

. ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla yapılmak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi. Başkent'in 13 ilçesinin içme suyu ana iletim hattındaki insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan 220 kilometrelik asbestli boru değişimi konusunda ilk ihale Polatlı ve Beypazarı ilçeleri için yapıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda yapılan ihaleye 57 firma katıldı. Rekor başvurunun olduğu ve yaklaşık 2 saat süren ihale; Youtube kanalı, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

“Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesinde yaklaşık maliyet 19 milyon 963 bin 550 lira olarak belirlenirken, ihalede en düşük teklif 13 milyon 620 bin 826 TL, en yüksek teklif 21 milyon 725 bin 596 TL oldu. İhale Komisyonu, ihaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgelerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı EKAP üzerinden ilan edilecek.