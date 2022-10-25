Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ev sahipliğinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği tarafından düzenlen “ASEAN Haftası” etkinlikleri başladı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği tarafından düzenlenen “ASEAN Haftası” etkinlikleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ev sahipliğinde başladı. 4 gün sürecek olan etkinlikler çerçevesinde; resim sergisi, el işleri masaları, yemek tanıtımı ve film gösterimi gibi etkinlikler sergilenecek. YTB binasında düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yanı sıra YTB Başkanı Abdullah Eren, ASEAN üyesi olan Tayland Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Kamboçya Krallığı, Brunei Darussalam, Vietnam, Singapur, Filipinler, Malezya Krallığı gibi üye ülkelerin Ankara Büyükelçileri de katıldı.

"Toplumlarımızın birbirlerini tanımalarını sağlamak ve ileriye dönük bir dayanışma göstermek nihai hedefimizdir"

ASEAN ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın amaçları doğrultusunda benzerlik gösterdiğini ifade eden YTB Başkanı Abdullah Eren, “Başkanlığımız da ASEAN'ın kendisi için belirlediği amaçlar doğrultusunda; diğer ülke ve topluluklar ile ekonomik, sosyal, kültürel, teknik ve eğitim alanlarında işbirliği yapmaya gayret etmektedir. Faaliyetlerimiz bazı coğrafyalarda diaspora politikalarına ağırlık verirken, bazı coğrafyalarda ise ortak mirasın işlenmesine veya eğitim desteklerine ağırlık vermektedir. Her halükarda kamu diplomasisi çerçevesinde toplumlarımızın birbirlerini tanımalarını sağlamak ve ileriye dönük bir dayanışma göstermek nihai hedefimizdir. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bölgelerdeki kamu veya sivil toplum örgütlerinin mevcut bağlarımızı güçlendirdiği kanısındayız” diye konuştu.