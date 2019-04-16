ASELSAN Özkaynaklı AR-GE projeleri üniversite ve sanayi iş birliğinde

Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde bulunan ASELSAN, Öz Kaynaklı AR-GE Projeleri Üniversite ve Sanayi iş birliğinde Ostim'de tören gerçekleştirdi. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı ardından tanıtım filmi gösterildi. Törenden bir konuşma yapan Görgün, ASELSAN'ın güçlü kurumsal yapısı ile öncülük ettiklerini kaydederek, “ASELSAN kurulduğu günden bugüne büyük Türk milletine duyduğu vefa borcunu silahlı kuvvetlerimize dünyanın en ileri savunma teknolojilerini kazandırarak ödemeye çalışan bir misyon şirketidir. Milli teknoloji geliştirme hedefiyle silahlı kuvvetlerimize milli ve yenilikçi savunma teknolojileri kazandırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra ileri teknoloji ürünlerini 64 ülkeye ihracat eden ASELSAN 2018 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar TL'nin üzerindeki ihracat ile ülkemizin dış ticaret dengesine ve teknoloji alanındaki bağımsızlığını da büyük katkı sağlamaktadır. Bünyesinde bulunan 6 AR-GE merkezinde 3 bin 917 AR-GE personeli bulunan ASELSAN gerçekleştirdiğin AR-GE çalışmaları sonucunda 450 fazla patent, faydalı model, marka tescili ve endüstriyel tasarım tesciline sahiptir. Günümüzde hakim olan bilim ve teknoloji temeline dayalı yeni ekonomik anlayışta ülkelerin küresel rekabet kabiliyeti AR-GE'ye verdikleri önem ve ayırdıkları kaynak ile doğrudan ilişkili seviyeye gelmiştir. Bir ülkenin AR-GE ekosisteminin başlıca kaynak sağlayıcıları olan kamu, akademi ve özel sektörün bu alandaki yatırımları bütünsel anlamda ele alındığında o ekonominin lokomotifi niteliğini taşıdığını görmekteyiz. Dünya ekonomik forumu tarafından hazırlanan 2016- 2017 küresel rekabetçilik raporunda ilk 10'da yer alan ülkelerin AR-GE yoğunluklu büyüyen ülkeler olması bunun somut kanıtı olarak gösterilebilir. Gelişmişlik ve AR-GE yoğunluğunun da aynı yakınlıkta bağı olduğu aşikardır” diye konuştu.

"Türkiye üniversite ve sanayi iş birliğinde 140 ülke arasında kendine 66.sırada"

Küresel rekabetçilik raporuna göre; Türkiye'nin teknolojik hazırlık alanında 2015 yılında 140 ülke arasında 64. sırada, inovasyon alanında ise 75. sırada olmasının önümüzde kat edilmesi gereken yol olduğuna dikkat çekerek Görgün, “Aynı raporda ülkelerin küresel rekabetçiliğinin ölçümünde sanayi kuruluşlarının üniversitelerle yaptığı iş birlikleri de önemli bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Bu alandan bakıldığında Türkiye üniversite ve sanayi iş birliğinde 140 ülke arasında kendine 66.sırada yer bulmuş durumdadır. AR-GE rekabet için zorunluluk olarak görülmektedir” diye konuştu.

Görgün, Üniversitelerdeki kadronun akademik bilgi birikiminden ve öğrencilerin yenilikçi fikirlerinden maksimum düzeyde istifade etmek adına öz kaynaklarla destekleyerek AR-GE projelerini özellikle üniversiteler ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bu bağlamda 2018 yılında 22 üniversite ile yürüttüğümüz 46 öz kaynaklı AR-GE projesiyle birlikte şimdiye kadar üniversitelere öz kaynaklardan verdiğimiz toplam proje tutarı 14 milyon dolara yaklaşmış durumunda" ifadesini kullandı.

ASELSAN olarak konusunda başarılı olmanın sadece finansal kaynaklarla mümkün olmadığının, AR-GE yönetimi konularında iyi yetişmiş AR-GE liderleri ve insan kıymeti yetiştirmenin kritik bir gereklilik olduğunun bilincinde olduklarını söylenen Görgün şunları kaydetti:

"Yenilik ve teknolojiyi sürdürülebilir kılmak amacıyla 2017- 2018 döneminde başlattığımız ASELSAN akademi ile çalışanlarımızın lisansüstü eğitimi sırasında alacakları derslerin ve yapacağı test çalışmalarının sanayide çalıştığı projelere göre şekillenmesine hedefliyoruz. Bunun yanı sıra üniversitelerde doğan yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine ve pazarda kendine yer bulabilmesine büyük önem veriyoruz. ASALSEN Akademi kapsamında üniversitelerin ASELSAN'ın 5 sektöründe bulunan ve değeri 1.5 miyar TL'nin üzerinde olan laboratuvar, entegresyon ve test altyapılarını kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Üniversitelerin yanı sıra öz kaynaklı AR-GE projelerinde teknokent şirketleri ve KOBİ'lerle yaptığımız iş birliklerinin de stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük katkılar sunduğuna inanıyoruz.”

Törene Savunma Sanayi, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeleri, Yök Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı, Üniversite Öğretim Üyeleri, KOBİ'ler ve özel sektör çalışanları katıldı. Günün anısına teşekkür plaketi verilip ardından imza föyüne imza atılarak törene son verildi.